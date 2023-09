Ascoli-Palermo, Serie B: quote e pronostico

Nel ricco sabato di Serie B spicca un match interessante come Ascoli-Palermo . I siciliani hanno ottenuto sette punti in tre partite, tre quelli incamerati dai marchigiani che però hanno disputato i quattro incontri previsti dal calendario. Nell'unico match casalingo giocato l' Ascoli ha battuto 3-0 la FeralpiSalò .

Cosa giocare in Ascoli-Palermo? Occhio alla combo

Il Palermo è partito col piede giusto, dimostrando di potersela giocare anche per la promozione diretta. La squadra di Corini poteva anche avere nove punti se a Bari avesse sfruttato la doppia superiorità numerica e trasformato il penalty avuto a disposizione.

L'Ascoli come detto ha battuto la Feralpi in casa e perso le tre trasferte disputate con Cosenza, Modena e Sudtirol. Dunque, poker di segni 1 per i marchigiani ma la sensazione è che la tendenza possa essere invertita. In sede di pronostico occhi puntati sulla doppia chance X2 in combo con il Multigol 1-4. Una giocata che generalmente si può trovare a quota 1.60.