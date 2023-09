Inter-Milan, statistiche e pronostici di Gollo Predictor sui cartellini

Unisciti al canale Telegram di Gollo Predictor

Inter-Milan, quanti cartellini? La scelta di Gollo Predictor

Con l'Inter in campo nelle prime 3 giornate di campionato sono stati estratti soltanto 6 cartellini gialli (3 a favore e 3 contro) mentre nelle partite del Milan il numero è decisamente più considerevole, ben 16 considerando anche il doppio giallo con conseguente espulsione data a Tomori nella partita con la Roma.

Con un rapido calcolo si affermare che con l'Inter in campo la media è di esattamente 2 cartellini a partita mentre per i rossoneri la media è di 5,33. Con questi due dati si può dedurre che la media grossolana dei cartellini delle due squadre è pari a 3,67.

In questo avvio di stagione l'arbitro Sozza ha sventolato una media di 5 cartellini a partita, 2,73 di media verso la squadra che giocava in casa e 2,27 verso quella ospite. Con l'introduzione alla propensione al cartellino dell'arbitro il match dovrebbe terminare con circa 4,33 cartellini. Per questo motivo l'Over migliore nel rapporto quota/probabilità è ritenuto l'Over 3,5 che vale quota 1.52.

Per la squadra di "casa", l'Inter, l'Over più sicuro per Gollo è l'Over 1,5 Cartellini a quota 1.80.

Con riferimento all'1X2 Cartellini l'algoritmo ritiene congrue le seguenti quote: segno 1 a 3.69, Segno X a 5.42 e segno 2 a 1.83.

