Formula 1: l'exploit Ferrari cambia i pronostici

La Ferrari si accende a Singapore, è pole di Sainz, distrutta la Red Bull

Carlos Sainz domina il sabato della Formula 1: lo spagnolo fa pole nella notte di Singapore davanti a George Russell e al compagno di squadra Charles Leclerc.

Fallisce la Red Bull nella notte di Singapore: Sergio Perez partirà 13º e Max Verstappen 11º. È tanta la rabbia negli occhi dell’olandese, che attende anche la decisione della FIA a causa di un impeding in Q1 che potrebbe costare a Max ulteriori posizioni in griglia.

Oltre il danno anche la beffa per il campione del mondo in carica: ad escludere il numero 1 dal Q3 è stato Liam Lawson, giovane dell’Alpha Tauri al suo 3º weekend in carriera.

La Ferrari regala emozioni a Singapore con il dominio assoluto delle prove libere (1ª sessione di Leclerc e 2ª e 3ª di Sainz). Lo spirito dei tifosi si accende dopo la lotta nel tempio della velocità… Il cavallino sembra regalare una speranza ai migliaia di tifosi con gli occhi incollati allo schermo. Riusciranno Leclerc e Sainz a stupire in gara?

La McLaren vola con Lando Norris che scatterà dalla 4ª posizione.

La qualifica di Oscar Piastri (17º) viene distrutta in Q1 a causa di un incidente di Lance Stroll. Il canadese sembra aver perso il controllo della vettura che ha colpito molto violentemente le barriere. La monoposto distrutta, i liquidi dispersi in pista e le protezioni divelte hanno costretto la FIA ad introdurre la bandiera rossa.

Fortunatamente le condizioni di salute del pilota sembrano ottime.

La Mercedes si risveglia dopo diversi weekend sottotono: Russell infastidirà le due Ferrari dalla 2ª posizione ed Hamilton partirà 5º.

La gara di Singapore scatterà domani alle ore 14:00. Riuscirà la Red Bull nell’impresa di una rimonta o sarà costretta a rimanere nelle retrovie a favore di un cavallino che questo weekend sembra più rampante che mai?