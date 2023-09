Serie A, pronostico Roma-Empoli: giallorossi favoriti a 1.45

Allo stadio Olimpico è tutto pronto per la sfida tra la Roma e l' Empoli . La squadra allenata da Josè Mourinho dopo aver conquistato soltanto un punto nelle prime tre giornate del torneo (un pareggio all'esordio per 2-2 con la Salernitana e una doppia sconfitta per 2-1 contro Verona e Milan ) non può assolutamente permettersi di fare ulteriori passi falsi.

L'Empoli è ancora fermo a quota zero punti in classifica a causa delle tre sconfitte consecutive subito contro Verona (1-0), Monza (2-0) e Juventus (2-0). Come si può notare dai risultati l'undici toscano non è ancora riuscito ad andare a segno.

Fai ora i tuoi pronostici!

La Roma parte favorita, scopri il pronostico

I giallorossi in casa partono con i favori del pronostico. Il successo di Romelu Lukaku (l'attaccante ha realizzato ben 2 gol all'Estonia nell'ultima gara disputata con la maglia della Nazionale belga) e compagni è proposto in lavagna a 1.45 mentre la "combo" che lega il segno 1 all'Over 1,5 moltiplica la posta per circa 1.70. Roma a segno in entrambi i tempi di gioco? Un'ipotesi offerta a 2.35.