Il Brighton di De Zerbi vince la Premier League: le quote sono pazzesche

Brighton campione d'Inghilterra, la quota

Al momento il Brighton è quinto in classifica a meno tre dal City, capolista a punteggio pieno dopo cinque giornate. De Zerbi però può vantare il miglior attacco con 15 reti, una in più di Haaland e compagni. Un attacco che può far male a molti, da qui in avanti quindi i ragazzi di De Zerbi possono macinare davvero tanti altri punti.

Per vincere il campionato però servirà un mezzo miracolo. La quota prevista per il titolo al Brighton oscilla tra 29 e 34 volte la posta. Il City si tiene saldamente in mano lo scettro di favorito a quota 1.40, Arsenal e Liverpool si giocano a 8, il Tottenham a 26. Poi appunto ci sono loro, i terribili ragazzi di De Zerbi.