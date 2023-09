Pronostico Milan-Newcastle, le quote sorridono ai rossoneri

L'italiana meno felice per l'esito del sorteggio di Champions è stata il Milan di Pioli . Nel gruppo F i rossoneri oltre a Psg e Dortmund trovano il Newcastle , avversario dell'euro-debutto in programma a San Siro . Partita aperta a qualsiasi risultato nelle previsioni dei bookmaker . E anche con una buona dose di spettacolo...

Fai i tuoi pronostici sulle gare di Champions

Partita spettacolare? La quota della combo Goal+Over 2,5

Il Newcastle torna in Champions dopo vent'anni, manca quindi l'esperienza ma non la qualità ad una squadra che in Premier League ha perso le prime due trasferte contro Manchester City e Brighton.

Il Milan ha tutte le carte in regola per giocarsela in un Meazza infuocato. Di più, i bookie vedono il Diavolo di poco favorito per la conquista del successo, l'1 infatti paga 2.40 contro il 2.85 previsto per il blitz dei Magpies. Partita spettacolare a San Siro? Nella tipologia di scommessa Under/Over 2,5+Goal/No Goal l'ipotesi più accreditata è Goal+Over a 1.85. Stuzzica l'Over 1,5 Casa, ovvero Milan che segna due o più reti: opzione che vale un buon raddoppio.