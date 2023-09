Real Sociedad-Inter, il pronostico: nerazzurri favoriti ma...

Dal Manchester City alla Real Sociedad . L'Inter di Simone Inzaghi , con in corpo l'adrenalina post derby, va all'assalto dei primi tre punti in Champions League nell'infuocato catino della Real Sociedad. Una squadra che nell'ultimo turno di Liga ha subìto la rimonta del Real Madrid : un monito per Inzaghi, comunque favorito per la vittoria finale .

Favorito sì ma non per distacco. La quota per il blitz nerazzurro è piuttosto alta, pari a 2.40 volte la posta. La vittoria basca paga 3.10 e l’offerta più elevata è assegnata al pareggio: 3.25. Nei cinque match finora disputati in Liga la Real Sociedad (squadra notoriamente arcigna) ha mantenuto la porta inviolata solo contro il Las Palmas.

Per il resto, 7 gol al passivo e 8 realizzati. Una buona notizia per un’Inter perfettamente a suo agio sotto porta, anche prima del derby. Lecito però ipotizzare che in casa dei baschi non sarà goleada Inter. Da tenere in considerazione il Multigol 2-3 a quota 2.02. Il Multigol Ospite 1-2 è valutato circa 1.55.