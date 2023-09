Lask Linz-Liverpool, Salah alla conquista dell'Europa League: quote e pronostico

Fai i tuoi pronostici

Due squadre in salute, ecco una combo intrigante

Klopp è partito a razzo in Premier League mettendo in tasca 13 punti sui 15 disponibili nelle prime cinque giornate. In quattro di queste occasioni i Reds hanno incassato un gol esatto.

Bene anche il Lask Linz, ko solo in uno dei dieci match ufficiali fin qui disputati in stagione (contro lo Sturm Graz). Avversario chiaramente superiore per gli austriaci, che proveranno a sfruttare il fattore campo consapevoli, da Underdog, di non aver nulla da perdere.

Scontato dire "segno 2" in sede di pronostico, la quota per il colpo inglese è di circa 1.30. Vale la pena, prendendosi un pizzico di rischio, tentare la giocata combo "2+Goal" in lavagna a 2.62.