Provedel fa gol con il Monza? La quota dei bookmakers

Provedel segna ancora? Quota da capogiro!

Il fatto che avesse segnato anche contro l'Ascoli quando indossava la maglia della Juve Stabia fa capire che Provedel i panni di attaccante, in passato, li abbia vestiti. E qualche ricordo di come ci si muove in area di rigore il portiere lo conserva ancora bene in mente.

Certo, l'ipotesi che anche contro il Monza possa ripetere un simile exploit è piuttosto improbabile. Ma alcune agenzie di scommesse bancano un suo gol nella sfida dell'Olimpico contro i brianzoli di Palladino. Un sigillo di Provedel in Lazio-Monza paga ben 100 volte la posta!