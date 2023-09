Ligue 1, sesta giornata: il pronostico di Monaco-Nizza. Occhio ai cartellini

La sesta giornata di Ligue 1 si apre con l'anticipo tra due delle quattro squadre ancora rimaste imbattute. Il Monaco primo in classifica con 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi) ospita il Nizza , terzo insieme al Marsiglia , reduce dall'impresa contro il Psg battuto 3-2 al Parco dei Principi .

Statistiche, quote e pronostico

Il Monaco viaggia alla media di 3 reti segnate a partita, il Nizza al contrario ha nella difesa (la meno perforata insieme a quella del Marsiglia) il suo punto di forza. Il tutto è perfettamente fotografato dai 5 Over 2,5 fin qui collezionati dal Monaco e dal poker di Under 2,5 centrato dal Nizza, che solo contro il Psg ha chiuso con più di 2,5 reti totali.

Capitolo quote. I bookie vedono favorito il Monaco capolista, l'1 paga doppio mentre il 2 si gioca a 3.35. Si può ipotizzare una sfida con almeno una rete per parte in cui la X (a 3.80) potrebbe anche farsi vedere.

Zakaria e Singo, il cartellino è in quota

Una partita così importante sarà molto sentita dai protagonisti in campo. Tra loro, figurano diversi giocatori che fino alla scorsa stagione hanno giocato in Serie A. L'ex juventino Denis Zakaria ha ricevuto il suo primo cartellino giallo proprio la scorsa settimana, nel match pareggiato 2-2 dal Monaco in casa del Lorient. Il centrocampista svizzero andrà incontro ad un'altra sanzione disciplinare? Tale eventualità corrisponde una quota pari a 3.75.

Quota ancor più sostanziosa per un cartellino (giallo o rosso) all'ex Torino Singo. Per il laterale sarebbe il secondo dopo quello ricevuto nel match contro il Nantes: un bis che i bookie valutano 4.75.