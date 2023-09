Chi vince l'Europa League? Ecco cosa dicono le quote

La prima giornata della fase a gironi di Europa League è andata in archivio. Bene Liverpool, Roma e Atalanta, flop invece per il Brighton di De Zerbi (2-3 con l'Aek) e il Villarreal (sconfitto in Grecia dal Panathinaikos). Risultati che determinano inevitabilmente una variazione nelle quote relative alla scommessa sul "Vincente Europa League". Ecco chi sono le favorite.