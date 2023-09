Quote capocannoniere Serie A: sul podio anche Vlahovic. E Lukaku?

Con il gol segnato all'Empoli anche Lukaku si è iscritto ufficialmente alla corsa al titolo di capocannoniere di Serie A . Il belga ha poi concesso il bis in Europa League contro lo Sheriff : insomma, Big Rom è tornato. L'attaccante lancia la sfida a Lautaro Martinez , Osimhen e Vlahovic , i favoriti dei bookmaker nella scommessa sul capocannoniere del nostro campionato. Ecco le quote aggiornate.

Lautaro-Osimhen i favoriti, Vlahovic e Lukaku pagano...

In classifica marcatori Vlahovic è a quattro reti al pari di Giroud, una in meno rispetto al leader Lautaro Martinez. Il serbo capocannoniere ad oggi è un'opzione valutata a 5, dunque piuttosto probabile. Certo, bisogna fare i conti con due colossi come Lautaro Martinez, offerto a 2.50, e Osimhen, capocannoniere dello scorso campionato, una cui riconferma paga 2.75.

E Lukaku? Puntando oggi sul belga capocannoniere si può moltiplicare per 12 una qualsiasi puntata. Quota dunque sostanziosa, destinata verosimilmente a scendere qualora Big Rom dovesse macinare altre segnature. Magari già nel match contro il Torino...