I pronostici di Pengwin, fiducia a Lazio e Juve. Empoli-Inter...

Segui il Pengwin sul suo profilo Instagram

Lazio, dopo la Champions ecco il Monza

Sabato alle ore 20:45 va in scena la sfida tra la Lazio e il Monza. La squadra biancoceleste dopo aver pareggiato in extremis il match di Champions contro l'Atletico Madrid (1-1) è pronta a focalizzarsi nuovamente sul campionato.

Il gruppo di Maurizio Sarri si presenta all'appuntamento con i brianzoli dopo aver conquistato soltanto 3 punti nelle prime 4 gare di campionato, 3 punti comunque derivante da un importante vittoria ottenuta al "Maradona" di Napoli per 2-1.

I biancocelesti, dunque, hanno giocato bene in questo avvio di stagione ma la discontinuità della squadra durante i 90 minuti fa preoccupare. La clamorosa rete di Provedel nella gara contro l’Atletico Madrid a tempo praticamente scaduto potrebbe aver dato quella scossa emotiva in più: ci si aspetta una risposta dal campo.

La squadra di Raffaele Palladino che aveva convinto anche i più scettici nella seconda parte della precedente stagione si ritrova a fare i conti con dei giocatori, acquistati in estate, che devono ancora integrarsi al meglio negli schemi di squadra. I brianzoli nell'ultima sfida disputata non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro il Lecce a causa dei diversi salvataggi effettuati da Falcone, portiere dei salentini. La squadra c’è ma deve ancora esprimere il massimo del suo potenziale.

La Lazio è chiamata a disputare una grande partita per scacciare via i fantasmi di questo inizio di stagione e per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni della classifica, le "big" se ne stanno già scappando tutte via. La rete di Provedel, come già detto sopra, potrebbe far scattare qualcosa negli uomini di Sarri dal punto di vista emotivo e mentale: da provare l’1 fisso per i biancocelesti.

Il pronostico di Empoli-Inter

Il lunch match di domenica vedrà l’Inter sfidare l'Empoli al "Castellani" per mantenere intatta la sua striscia di vittorie in questo avvio di stagione.

I toscani arrivano a questa sfida nel loro momento peggiore. L'Empoli dopo la sconfitta per 7-0 rimediata all’Olimpico la scorsa settimana ha deciso di esonerare Zanetti e rimettere nuovamente Andreazzoli in panchina. Con così poco tempo difficilmente si vedranno cambi tattici ma quantomeno sembra lecito attendersi almeno una risposta dal punto di vista del carattere.

I nerazzurri dopo aver surclassato il Milan in campionato hanno strappato un pari contro la Real Sociedad nell’ultima gara di Champions. Inzaghi ha optato per un ampio turnover e ci si aspetta che in questa gara tornino dal 1’ tutti i titolari meno Calhanoglu, che accusa ancora fastidi muscolari.

Questa Inter, se al completo, è decisamente più forte e più attrezzata di qualsiasi altra squadra di Serie A, con un Thuram in forma straripante al momento e un Lautaro sempre più trascinatore e leader. L’Empoli non sembra assolutamente capace di frenare i nerazzurri: può starci il Multigoal 2-4 ospite.

Il pronostico di Sassuolo-Juventus

Sabato al Mapei Stadium (ore 18) andrà in scena la sfida tra il Sassuolo e la Juventus con i bianconeri che vogliono passare quantomeno una notte in vetta in attesa dell’Inter.

Inizio di campionato davvero complicato per i neroverdi che nell’ultima gara si sono fatti rimontare ben due reti di vantaggio dal Frosinone, dallo 0-2 dopo 25 minuti al 4-2 finale. Dionisi proverà a scuotere i suoi in vista di questa sfida, l'obiettivo è iniziare ad ingranare le marce un po’ più alte.

La Juventus arriva a questa partita dopo la bella vittoria casalinga ottenuta contro la Lazio, con Vlahovic e Chiesa a trascinare la squadra e con Allegri che ha confermato la loro presenza dopo che entrambi avevano saltato un allenamento in settimana. La Vecchia Signora è l’unica a non avere le coppe tra le big: sarà dunque vietato sbagliare.

La gara si preannuncia divertente, il Sassuolo avrà sicuramente le sue chance e potrebbe riuscire anche ad andare a segno. La Juve vista in questo avvio però sembra essere molto compatta e determinata, difficilmente uscirà sconfitta dal "Mapei Stadium": ok la "combo" X2+Over 1.5.