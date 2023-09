Barcellona-Celta, il pronostico: il segno 1 non basta

Sesto turno per la Liga spagnola con il Barcellona impegnato a inseguire il Real Madrid che, a punteggio pieno, è due lunghezze più su dei catalani. Dopo aver pareggiato all’esordio contro il Getafe (tra l’altro a reti inviolate) i blaugrana hanno ingranato la quarta e non solo hanno vinto le quattro partite seguenti disputate ma lo hanno fatto realizzando la bellezza di tredici reti in 360 minuti.