Serie A, pronostico Atalanta-Cagliari: quote ok per la "Dea" di Gasperini

Al " Gewiss Stadium " di Bergamo va in scena il confronto tra l' Atalanta di Gasperini e il Cagliari di Ranieri . Per la " Dea " si tratta della seconda apparizione stagionale davanti al proprio pubblico, alla prima è riuscita a liquidare la pratica Monza con un netto 3-0.

L'undici rossoblù invece in trasferta ha fatto registrare un pareggio e una sconfitta, 0-0 con il Torino e ko per 2-1 a Bologna.

Fai ora i tuoi pronostici

"Dea" a segno nel primo tempo? Ecco la quota

Osservando i primi 4 risultati fatti registrare da Atalanta e Cagliari si nota subito come la “Dea” nelle ultime 3 gare abbia sempre regalato il Parziale/Finale 1/1 mentre con l’undici di Claudio Ranieri in campo non si è ancora mai visto l’1 primo tempo.

La compagine nerazzurra parte favorita a circa 1.40 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 2.85. Per le quote il match potrebbe regalare l'Over 2,5 ma occhio a non sottovalutare la difesa di un Cagliari che viaggia a una media di un solo gol subito a partita. Un gol dei padroni di casa nel primo tempo moltiplica la posta per 1.55.