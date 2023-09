Serie A, pronostico e quote di Torino-Roma: Lukaku possibile marcatore

La Roma archiviata la trasferta di Tiraspol (i giallorossi si sono imposti per 2-1 grazie al gol decisivo di Romelu Lukaku) torna a focalizzarsi sul campionato. La compagine capitolina la scorsa settimana è riuscita a centrare la prima vittoria della stagione, un "7-0" all'Olimpico contro l'Empoli che ha permesso all'undici di José Mourinho di mettersi alle spalle i risultati ottenuti nelle prime tre giornate del torneo (2-2 con la Salernitana e doppia sconfitta per 2-1 contro il Verona e il Milan).