Pronostico Monterosi-Taranto, viterbesi a caccia della prima vittoria

Monterosi e Taranto sono reduci da una sconfitta esterna per 2-1 rimediata nell'ultima giornata di campionato . I viterbesi vanno a caccia della prima vittoria nel girone C dopo aver raccolto solo 2 punti nelle prime 4 esibizioni: doppio 2-2 contro Monopoli e Latina . Gli ionici si sono svegliati tardi in casa del Benevento , uscendo sconfitti dal Vigorito con qualche rimpianto.

Fai i tuoi pronostici

Monterosi, fin qui sempre Goal e Over 2,5

"In questa stagione abbiamo sempre fallito i primi tempi". Parole di mister Capuano, un problema che il tecnico del Taranto vorrà risolvere già nella trasferta di stasera, contro una formazione che ha segnato 6 reti (non poche) incassandone però ben 9, sempre almeno 2 a partita.

Fin qui sempre Goal+Over 2,5 per il Monterosi, che lo scorso anno non è riuscito a trovare la via del gol nel doppio confronto col Taranto: pareggio per 0-0 e ko esterno per 1-0. Chissà non possa essere il momento del primo Under 2,5 per i ragazzi di Fabrizio Romondini.