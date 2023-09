Girone C di Serie C, statistiche e pronostico di Brindisi-Benevento

Brindisi-Benevento si gioca sul neutro di Picerno a porte chiuse . Una difficoltà in più per il Brindisi di Ciro Danucci , alle prese con un Benevento che dopo la sconfitta incassata all’esordio per mano della Turris ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle successive tre giornate.

Fai i tuoi pronostici

Ecco l'esito che "manca" al Benevento

I successi della Strega, però, sono arrivati tra le mura amiche del Vigorito. Sul campo della Casertana, invece, l’undici allenato da Matteo Andreoletti non è andato oltre lo 0-0.

Contro il Monterosi, battuto 2-1, il Brindisi ha anche raccolto mentre in precedenza aveva solo seminato contro Potenza e Audace Cerignola.

I pugliesi sono stati protagonisti di partite molto divertenti, terminate con Goal e Over 2,5. Il Benevento nelle quattro partite fin qui giocate non ha mai fatto registrare la somma gol 2.

Tenendo conto di questi dati, si può fare un pensiero al Multigol 2-3 (due o tre reti complessive in partita).