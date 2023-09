Liga, pronostico e statistiche di Maiorca-Barcellona

In Liga alla vigilia della 7ª giornata ci sono due squadre appaiate in vetta alla classifica con 16 punti ed una di queste è il Barcellona di Xavi . I blaugrana dopo aver fatto registrare la quinta vittoria consecutiva in campionato (3-2 al Celta Vigo ) si apprestano a sfidare in trasferta un Maiorca che in questo avvio di stagione è riuscito a vincere un solo match su 6 (2 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 5 gare).

Il Barcellona parte favorito davanti al pubblico del Maiorca. Il segno 2 è in lavagna a 1.55 mentre l'1 al triplice fischio è offerto a circa 5.95. Vedat Muriqi e compagni in casa non sono riusciti ancora a segnare, il Goal in controtendenza è proposto a 1.87 mentre la "combo" Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite moltiplica la posta per 1.95.