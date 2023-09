Clamoroso, il Lecce come il Leicester: quanto vale la quota Scudetto

ROMA - La vera sorpresa di inizio stagione conquista anche i bookmaker. Il Lecce vola al terzo posto solitario dopo cinque turni di Serie A, un bilancio che “stuzzica” i betting analyst , vista l’evidente analogia dei salentini con l’underdog più celebre degli ultimi anni: proprio come il Leicester della stagione 2015-2016 - che conquistò lo storico titolo in Premier League - gli uomini di D’Aversa si trovano a 11 punti dopo cinque giornate, avendo totalizzato tre vittorie e due pareggi.

La quota scudetto

Risultati che in un mese e mezzo hanno portato la quota scudetto dei giallorossi dal 1.000 di inizio stagione all’attuale 250 proposto da Betflag e Scommessemania, un taglio quasi unico per le squadre abitualmente considerate in lotta per la salvezza. E poi c’è il giocatore fin qui più rappresentativo: in cinque turni, Nikola Krstovic ha messo a segno lo stesso numero di reti (3) di Jamie Vardy nel 2015/16. Il bomber inglese chiuse poi al secondo posto nella classifica marcatori, con 24 gol, di un soffio dietro Harry Kane (25).