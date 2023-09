Inter-Sassuolo, le quote dei bookie per la Doppia Chance

Posticipo infrasettimanale di mercoledì 27 settembre, Inter-Sassuolo è match che si presta a molteplici analisi. Prima di tutto, quelle in casa neroazzurra: gli uomini di Simone Inzaghi sono per il momento la squadra da battere in campionato, se è vero come è vero che nelle cinque partite finora disputate hanno totalizzato punteggio pieno. Ma non è soltanto questione di punteggio, bensì di gioco: in una Serie A che vede le potenziali concorrenti dirette in netta difficoltà – chiedere al Napoli in crisi di identità, alla Juve buona solo a tratti, al Milan sottomesso nell’ultimo derby – l’Inter ha dalla sua trame e idee che sembrano per il momento non avere rivali in Italia. E poi, gli uomini, tre in particolare: lo stesso Inzaghi, che l’amministratore delegato Marotta ha definito il vero leader dell’Inter, chiarendone le motivazioni del rinnovo; il figliol prodigo Dimarco, che dopo lungo peregrinare tra Italia e Svizzera si è finalmente e definitivamente affermato a Milano come uno degli esterni più forti d’Europa; infine, Lautaro Martinez, mai come quest’anno – dopo l’abbandono di Lukaku – al centro del progetto neroazzurro.