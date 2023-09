Genoa-Roma, Lukaku ancora in gol? Le proposte dei bookie

Ci ha messo poco a caricarsi la Roma sulle spalle. Da quando è partito titolare, Romelu Lukaku ha iniziato a segnare e non si è più fermato. Difficile che, contro il Genoa di Gilardino, Mourinho possa rinunciare a lui, l'osservato speciale numero 1 per la difesa ligure. Quali sono le possibilità del belga di andare a segno a Marassi? Ecco l'offerta dei bookie per un suo gol e... non solo.