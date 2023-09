Pronostico e quote di Frosinone-Fiorentina, diverse reti in vista allo "Stirpe"

I ciociari in questa prima parte di stagione dopo aver perso all'esordio contro il Napoli non si sono più fermati, ben 8 punti conquistati nei successivi quattro incontri disputati contro Atalanta (2-1), Udinese (0-0), Sassuolo (4-2) e Salernitana (1-1). Da sottolineare che il Frosinone ha centrato entrambe le vittorie ottenute contro l'Atalanta e il Sassuolo in casa.

La "Viola" invece con il "2-0" esterno sul campo dell'Udinese ha messo la parola fine a una serie di 4 Over 3,5 consecutivi, in ordine Bonaventura e compagni avevano fatto registrare una vittoria per "4-1" a Marassi contro il Genoa, un "2-2" al "Franchi" con il Lecce e poi dopo aver perso per 4-0 al Meazza contro l'Inter è arrivato il successo per "3-2" con l'Atalanta.

Goal e Over 2,5 si lasciano preferire su No Goal e Under 2,5. La possibilità che entrambe le compagini riescano a segnare almeno un gol in questo incontro si gioca a 1.68 mentre l'opzione che prevede almeno 2,5 reti al novantesimo paga 1.75. La "combo" che unisce questi due esiti di scommessa regala un moltiplicatore pari a 2.05.