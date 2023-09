Genoa-Roma, dalle statistiche l'assist per il pronostico

La terza rete consecutiva di Lukaku non è bastata per regalare alla Roma i tre punti nella trasferta in casa del Torino. Nel turno infrasettimanale di Serie A i giallorossi giocano ancora lontano dall'Olimpico, contro il Genoa di Gilardino. Una squadra che dopo il brutto ko all'esordio con la Fiorentina si è riorganizzata, vincendo contro la Lazio e pareggiando col Napoli.