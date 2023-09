Serie A, pronostico e statistiche di Monza-Bologna

Soltanto un punto separa il Monza dal Bologna in classifica. La compagine allenata da Raffaele Palladino in questo avvio di stagione ha fatto registrare una vittoria (2-0 in casa con l' Empoli ), due pareggi (entrambi per 1-1 contro Lecce e Lazio ) e due sconfitte (2-0 al " Meazza " contro l' Inter e 3-0 a Bergamo con l' Atalanta ) mentre i ragazzi guidati da Thiago Motta dopo aver perso all'esordio con il Milan (2-0) sono riusciti a totalizzare 6 punti nei successivi quattro incontri (1-1 a Torino con la Juventus , 2-1 in casa contro il Cagliari e un doppio 0-0 al Bentegodi con il Verona e in casa con il Napoli ).

Quote equilibrate, scopri il pronostico

I bookie non si sbilanciano e propongono il segno 1 mediamente a 2.40 e il "2" a 3.00. Sia il Monza che il Bologna nelle precedenti due giornate del torneo hanno regalato il "Parziale/Finale X/X". In una partita così equilibrata non si può escludere la "X" in almeno uno dei due tempi di gioco.

I felsinei non segnano e non subiscono gol da due incontri consecutivi, ci può stare il Goal in controtendenza.

