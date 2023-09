Liga Portugal, pronostico Benfica-Porto: quote ok per Di Maria e soci

Classifica corta in Portogallo ...anzi cortissima. Al comando della Liga Portugal c'è lo Sporting Lisbona che con 16 punti conquistati, come il Porto , si trova in vetta soltanto grazie a una differenza reti maggiore rispetto a quella dei " Dragoni ". Subito dietro, a quota 15, c'è il Benfica di Angel Di Maria , le " Aquile " nelle precedenti 5 partite hanno sempre centrato il successo.

Il big match della 7ª giornata di campionato va in scena al da Luz di Lisbona e mette a confronto proprio il Benfica di Roger Schmidt e il Porto di Sergio Conceicao.

Parola ai precedenti, scopri il pronostico

Questa sfida mette a confronto due squadre che in questa prima parte di stagione sono sempre riuscite a conquistare i tre punti rispettivamente in casa e in trasferta. Nel dettaglio il Benfica dopo aver battuto per 2-0 l'Estrela ha concesso il "bis contro il Guimaraes (4-0) mentre il Porto dopo il doppio 2-1 ottenuto sui campi della Moreirense e del Rio Ave è riuscito a chiudere sul punteggio di 1-0 la sfida esterna contro l'Estrela.

Per le quote le "Aquile" partono leggermente favorite a circa 2.05 mentre il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro si gioca mediamente a 3.35.

L'ultimo confronto tra le due compagini è datato 9 agosto 2023 (Supercoppa di Portogallo) ed è terminato con la vittoria del Benfica per 2-0. Da sottolineare l'incontro è terminato con ben 12 giocatori ammoniti (ben 7 già nel primo tempo) e un espulso.

I precedenti di campionato andati in scena al da Luz poi mettono i risalto due dati molto importanti: gli ultimi 9 match andati in scena a Lisbona sono sempre terminati Under 3,5 e in queste 9 gare il Benfica non ha mai segnato più di un gol. L'Over 1,5 Casa in controtendenza è proposto a 2.05 mentre la "combo" 1X+Under 3,5 vale 1.77.