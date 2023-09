Pronostico Virtus Verona-Novara, per le quote è match da 1

Sesta giornata del girone A di Serie C, allo stadio "Gavagnin-Nocini" di Verona la Virtus di Luigi Fresco ospita il Novara di Daniele Buzzegoli, ancora in cerca della prima vittoria in campionato. I veronesi dal canto loro vogliono riprendere la marcia dopo il pari interno col Vicenza e il ko (il primo dopo cinque giornate) per 2-0 sul campo del Padova, capolista insieme al Mantova.