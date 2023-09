Pronostico Modena-Venezia, difesa contro attacco

Il turno infrasettimanale di Serie B ha detto che il Venezia (1-3 col Palermo) sa anche perdere e confermato che il Modena è squadra dalla difesa granitica ma con l'attacco che deve alzare i giri del motore. Le due formazioni stazionano nei piani alti della classifica , 12 punti a testa con i Canarini che hanno giocato un match in meno rispetto ai lagunari. Cosa aspettarsi dalla sfida del Braglia ? Uno sguardo alle statistiche .

Sfida equilibrata, statistiche e pronostico

Lo scorso anno Modena-Venezia finì 2-2, al ritorno vinse 5-0 il Venezia. Quest'anno il Modena di Paolo Bianco non ha ancora subìto gol in casa contro Ascoli (1-0), Pisa (2-0) e Lecco (0-0). Il Venezia di Vanoli ha alle spalle un doppio 0-0 esterno contro Cittadella e Brescia, nelle restanti 6 partite Pohjanpalo e compagni hanno messo a segno 8 reti.

Partita che si preannuncia molto equilibrata al Braglia, il Venezia punta a scardinare il muro gialloblù e per questo motivo si può guardare in direzione del Multigol Ospite 1-2, in lavagna a 1.60.