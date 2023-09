Pronostico Bologna-Empoli, quote ok per i felsinei ma...

Allo stadio " Renato Dall'Ara " l'appuntamento è fissato per le ore 12:30. Il Bologna di Thiago Motta dopo aver pareggiato per 0-0 sul campo del Monza (per i felsinei si tratta della terza gara consecutiva terminata a reti bianche) si appresta a ricevere un Empoli che nel turno infrasettimanale ha trovato la prima vittoria stagionale grazie a una rete realizzata da Tommaso Baldanzi (1-0 contro la Salernitana ).

Statistiche alla mano si nota subito come i toscani in campionato abbiano sempre fatto registrare il No Goal al termine del secondo tempo e che l'Under 2,5 ha risposto "presente" per ben cinque volte nei ruolini di marcia di entrambe le squadre.

Da non escludere il Goal al 90'

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte dei padroni di casa, il successo del Bologna è offerto mediamente a 1.65 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 2.20.

La sfida in programma al Dall'Ara vedrà un Empoli andare a caccia di conferme e un Bologna che cercherà di sbloccarsi dopo tre "0-0" di fila. Il Goal vale mediamente 1.85, alla stessa quota si può provare anche la "combo" 1X+Multigol 1-3.