Pronostico Udinese-Genoa, quote e statistiche del match

Il Genoa di Alberto Gilardino invece in trasferta con solamente un gol all'attivo e due al passivo ha fatto registrare una vittoria con la Lazio (1-0) e una doppia sconfitta per 1-0 contro Torino e Lecce.

Per le quote i friulani potrebbero riuscire a conquistare almeno un punto in questo incontro. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro si gioca a 2.40 mentre il "2" è in lavagna a circa 3.20.

Poche reti nell'aria, più Under (offerto a 1.57) che Over 2,5 (proposto a 2.25) al termine del secondo tempo. L'Udinese non ha ancora mai segnato un gol davanti al proprio pubblico, il Multigol Casa 1-2 moltiplica la posta per 1.55 mentre la "combo" 1X+Under 3,5 vale mediamente 1.65.