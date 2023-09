Atalanta-Juventus, Lookman sfida Vlahovic: ecco il pronostico

Il palinsesto della domenica di Serie A prevede una partita molto equilibrata. Al "Gewiss Stadium" scendono in campo Atalanta e Juventus, due squadre che in questo avvio di stagione sono riuscite a centrare il successo in ben 4 occasioni su 6. La "Dea" di Gasperini nelle restanti due gare di campionato ha perso sia contro il Frosinone (2-1) che contro la Fiorentina (3-2) mentre l'undici di Allegri vanta un punto in più in classifica grazie all'1-1 ottenuto in casa contro il Bologna (ko per 4-2 con il Sassuolo nell'altra partita disputata).