Pronostici Serie A, la Roma cerca il riscatto contro il Frosinone

Giallorossi costretti a vincere, scopri il pronostico

La Roma ha bisogno di una vittoria per mettersi alle spalle la pesante sconfitta subita giovedì scorso a Marassi contro il Genoa (4-1). I giallorossi in casa sono reduci dal "7-0" inflitto all'Empoli, un risultato che però i capitolini non sono riusciti a replicare nelle successive due gare esterne del torneo (1-1 con il Torino e 4-1 con il Genoa).

Per le quote il segno 1 offerto mediamente a 1.45 non sembra comunque in discussione. Occhio però alle sorprese, il Frosinone in questo avvio di stagione è rimasto a secco soltanto sul campo dell'Udinese. Paga bene l'esito Goal, opzione proposta in lavagna a circa 2.10. La "combo" che al termine del secondo tempo lega tale esito alla doppia chance 1X vale 2.35.

Entrambe le compagini sono andate soltanto una volta al riposo sul punteggio di 0-0, il Multigol 1-2 primo tempo si gioca a 1.57.