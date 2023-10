Il Chelsea di Pochettino sfida il Fulham: quote e pronostico

Disastro Chelsea . Nelle prime sei giornate di Premier League la squadra di Pochettino ha vinto una sola volta, col neopromosso Luton , perso tre volte e pareggiato con Liverpool e Bournemouth . Nell'appuntamento del Monday night i Blues non possono davvero fallire contro il Fulham , che lo scorso anno ha chiuso al 10° posto con 52 punti, 8 in più rispetto al Chelsea (solo dodicesimi).

Il pronostico del West London derby

Come arriva invece il Fulham al West London derby? Il team allenato dal portoghese Marco Silva ha 8 punti in classifica, le uniche due vittorie sono arrivate di misura (doppio 1-0) contro Everton e Luton. A due facce il confronto con due superpotenze della Premier League: ottimo 2-2 all'Emirates contro l'Arsenal e pesante manita incassata dal Manchester City sempre in trasferta (1-5).

Il dato in comune è relativo ai soli 5 gol segnati a testa mentre la scorsa stagione, al Craven Cottage, il Fulham fece suo il derby: 2-1.

Cosa ne pensano i bookmaker? Il Chelsea parte favorito a 2.05, più alte ma non certo astronomiche le quote del pareggio e dell'1, mediamente a 3.50. Più Goal (1.70) che No Goal (2.00) mentre un range di gol compreso fra due e tre (Multigol 2-3) è in lavagna a 2.02.