Pronostico Fiorentina-Cagliari, quanti gol segnano i viola?

Tra la Fiorentina e la seconda vittoria esterna di fila in campionato si è messo di mezzo Matias Soulé. Del talento in prestito dalla Juventus il gol che ha sancito l’1-1 di Frosinone-Fiorentina.

I ragazzi di Vincenzo Italiano cercano il bottino pieno contro il Cagliari di Claudio Ranieri, ultimo in classifica con 2 punti conquistati e 2 gol segnati.