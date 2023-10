Pronostico Manchester United-Galatasaray, Hojlund sfida Icardi

Segnare tre gol al Bayern e raccogliere zero punti. Così il Manchester United di Hojlund (a segno contro i bavaresi) nella 1ª giornata della fase a gironi di Champions League . Rimonta solo sfiorata dagli inglesi, al contrario del Galatasaray di Icardi e Mertens che nel finale ha trovato due reti utili per agguantare il Copenhagen .

United favorito, ecco il pronostico

I fuochi d'artificio dunque nel gruppo A non sembrano finiti. All'Old Trafford è in programma Manchester Utd-Galatasaray, con i Red Devils costretti a vincere per non rischiare di compromettere il passaggio agli ottavi del torneo.

I turchi, vale la pena ricordarlo, sono approdati alla fase a gironi vincendo tutte e sei le partite dei turni preliminari e in questa stagione sono ancora imbattuti tra campionato e, appunto, coppe.

Per le quote i favori del pronostico sono tutti per lo United, il segno 1 si gioca a 1.40 mentre l'offerta per il 2 è di circa 7 volte la posta. Da provare il Multigol Casa 2-4 a 1.56.