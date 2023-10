Pronostici Champions League, Inter-Benfica: le quote sorridono ai nerazzurri

La compagine guidata da Simone Inzaghi nel corso della prima giornata della fase a gironi invece non è riuscita ad andare oltre l'1-1 a San Sebastian, la partita con la Real Sociedad ha visto i nerazzurri acciuffare il pareggio nella ripresa (gol di Lautaro Martinez al minuto 87) dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo.

Fai ora i tuoi pronostici

Nerazzurri favoriti in casa, scopri il pronostico



La partita in programma al "Meazza" potrebbe regalare gol e spettacolo. L'Inter nelle prime 4 gare disputate in casa di questa stagione (tutte in campionato) ha realizzato la bellezza di 12 gol, un bottino di reti che ha permesso ai nerazzurri di centrare il successo in 3 occassioni.

Difesa "ballerina" per il Benfica in trasferta, i portoghesi nelle precedenti 4 sfide esterne con 10 reti all'attivo e ben 7 al passivo hanno fatto registrare sempre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5.

Le quote pendono dalla parte della squadra di Simone Inzaghi, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.80 ma per correre meno rischi si possono provare le opzioni "1X+Multigol 1-4" e "Squadra 1 vince almeno un tempo" proposte entrambe a circa 1.45.