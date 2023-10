Una "classica" in Champions, Lipsia-Man City: quote e pronostico

Lipsia-Manchester City sta diventando una classica in Champions League . Siamo al quinto confronto tra tedeschi ed inglesi, se in casa del City non c'è mai stata storia (goleade pro Guardiola ) in terra tedesca i risultati sono stati sorprendenti: prima un successo del Lipsia per 2-1, poi un pareggio per 1-1 nell'andata degli ottavi della scorsa edizione.

Come arrivano le due squadre al match

Le due squadre sono inserite nel gruppo G con Young Boys e Stella Rossa, che al debutto hanno fatto soffrire City e Lipsia. Gli inglesi hanno vinto 3-1 contro i serbi, segnando nella ripresa le tre reti utili per effettuare il ribaltone. Tre a uno anche per il Lipsia di Marco Rose contro lo Young Boys, con doppio guizzo risolutivo dei tedeschi nella ripresa (1-1 al riposo).

In Bundesliga il Lipsia ha pareggiato 2-2 nel weekend contro il Bayern, qui invece Forsberg e soci la rimonta l'hanno subìta avendo chiuso in vantaggio per 2-0 la prima frazione. Lo spettacolo è di casa quando gioca il Lipsia, che ha centrato l'Over 2,5 otto volte su nove in stagione (e perso solo una volta, contro il Leverkusen).

Per il City due ko di fila che fanno rumore e notizia: prima l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Newcastle, poi il primo scivolone in Premier League sul campo dei Wolves. Dunque, Guardiola deve fare i conti con un momento poco brillante e con un avversario temibile.

Quote, curiosità e pronostico

In ogni match con protagonista il City l'avversario sa di partire con il pronostico contro e così è anche stavolta. Il segno 2 vale circa 1.65, il pareggio è a 4.20 mentre l'1 paga 4.70. Curiosità statistica, il Lipsia non pareggia per 1-1 dal 22 febbraio 2023, data della sfida contro il City nella scorsa edizione di Champions. Un simile score nell'occasione è in lavagna a 8.80, il Goal vale mediamente 1.55.