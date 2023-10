Pronostici Champions League, Porto-Barcellona: Goal o No Goal?

Nel gruppo H di Champions League nessuna sorpresa dopo le partite della prima giornata. Barcellona a valanga sull' Anversa (5-0), bene anche il Porto che ha battuto 3-1 lo Shakhtar . Le due squadre sono pronte a giocarsi la vetta del girone all' Estadio do Dragao .

Nel weekend il Barça ha battuto 1-0 il Siviglia grazie ad un'autorete di Sergio Ramos mentre il Porto ha perso di misura O Clàssico contro il Benfica, deciso da Di Maria.

Gli spagnoli nelle prime 9 gare ufficiali disputate in stagione hanno fatto registrare 7 vittorie e 2 pareggi. Sei le apparizioni dell'Over 2,5 mentre il No Goal è in leggero vantaggio sul Goal: 5 vs 4.

Nove sono anche le partite giocate dai portoghesi, sconfitti due volte sempre dal Benfica (campionato e Supercoppa). Solo in un'occasione Taremi e compagni hanno mantenuto la porta inviolata, mancando all'appuntamento con il gol nelle due gare perse con i rivali del Benfica.

I bookie vedono il Barcellona favorito per la vittoria finale, il segno 2 è proposto a 1.85 mentre l'1 del Porto è quotato a 3.85. Le due squadre puntano al successo per prendere il comando in solitaria della classifica, ecco perchè il Goal ci può senz'altro stare. Almeno una rete per parte vale 1.57, ipotizzabile anche l'Over 2,5 in lavagna a 1.65.