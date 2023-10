Champions League, pronostico Celtic-Lazio: quote e statistiche del match

Il cammino della Lazio in Europa è iniziato con un pareggio, un punto conquistato all' Olimpico grazie alla rete del definitivo 1-1 siglata dal portiere Ivan Provedel nel match contro l' Atletico Madrid . Il programma della seconda giornata del Gruppo E di Champions League vede l'undici di Maurizio Sarri volare in Scozia per sfidare il Celtic di Brendan Rodgers .

Ciro Immobile e compagni per conquistare i tre punti in questo incontro dovranno riuscire a battere una squadra che nel 2023 non ha ancora mai perso al "Celtic Park".

Quote equilibrate al "Celtic Park", scopri il pronostico

Per le quote la sfida tra i biancocelesti e i biancoverdi si preannuncia molto equilibrata. La vittoria della Lazio si trova in lavagna a circa 2.40 mentre il successo del Celtic è proposto mediamente a 2.85.

La compagine allenata da Maurizio Sarri in questo avvio di stagione non è mai riuscita a mantenere la propria porta inviolata in trasferta, sono ben 8 le reti complessive subite contro Lecce (2), Napoli (1), Juventus (3) e Milan (2). Da non escludere il Goal al termine del secondo tempo.