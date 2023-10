Pronostico Roma-Servette, giallorossi favoriti. Segna Belotti?

Seconda recita in Europa per la Roma di Mourinho , che riceve il Servette nella 2ª giornata della fase a gironi di Europa League . Giallorossi a quota 3 punti nel gruppo G dopo il blitz in casa dello Sheriff , svizzeri fermi al palo dopo il match perso 0-2 in casa contro lo Slavia Praga .

Fai i tuoi pronostici

Cosa giocare in Roma-Servette

Le cose migliori il Servette le ha fatte vedere in estate, nei preliminari di Champions. Prima gli svizzeri hanno eliminato a sorpresa il Genk, poi si sono arresi ai Rangers. Nella Super League svizzera invece Bedia e compagni sono ottavi in classifica (campionato a 12 squadre) con un bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Sono 16 in totale le partite giocate in stagione dal Servette che solo in un'occasione, in Coppa di Svizzera (contro una formazione di categoria inferiore), è riuscito a mantenere la porta inviolata.

La Roma ha vinto senza brillare contro il Frosinone, qui l'occasione sembra propizia per coniugare vittoria e divertimento. L'1 handicap (-1) si gioca a 1.50 mentre la combo 1+Over 2,5 è offerta a 1.60.

Marcatori, quanto pagano i gol di Belotti e Azmoun

Capitolo marcatori. Dopo un ottimo avvio di stagione Andrea Belotti ha dovuto "fare i conti" con... Lukaku. Nella sfida con gli svizzeri il Gallo potrebbe tornare ad alzare la cresta, una sua rete in qualsiasi momento è offerta a 2.25. Stessa quota per un gol di Azmoun, altro giocatore che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe... e un pallone nella porta avversaria per fare rifornimento di autostima.