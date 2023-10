Liverpool-Royale Union SG, quote scommesse e pronostico

Riflettori puntati sul match del Liverpool, la favorita per la vittoria dell'Europa League 2023/24. Nel gruppo E la squadra di Klopp è già in vetta solitaria in virtù del successo (in rimonta) ottenuto a Linz contro il Lask. Ad Anfield, per la 2ª giornata, arriva la capolista del campionato belga, il Royale Union Sg. La compagine allenata dall'ex Genoa Blessin non è andata oltre il pari casalingo contro il Tolosa: 1-1.