Genoa-Milan, analisi del match e quote dei bookies

Incontro serale di sabato 7 ottobre, Genoa-Milan si preannuncia come gara affascinante per più di una ragione. Gli ex , innanzitutto: certamente mister Gilardino, che da giocatore del Milan ha vinto tutto – una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del mondo per club – e che in rossonero si è laureato campione del mondo nel 2006; ma anche Junior Messi as , che nei tifosi milanisti ha certo lasciato ricordi meno dolci rispetto al proprio allenatore, ma che proprio sabato potrebbe partire titolare se El Chapita Retegui dovesse non recuperare dall’infortunio al ginocchio.

Altro tema, poi, è il valore del match in sé. Esito scontato, affermerà qualcuno, ma dei propri otto punti in classifica i Grifoni ne hanno fatti sei sconfiggendo Lazio e Roma e pareggiando con il Napoli: è un Genoa che sembra esaltarsi con le grandi – o con le squadre chiamate al definitivo salto di qualità – e che certamente vuol dimostrare anche con il Milan di sapersi esaltare nelle sfide di alto livello.

Il Milan, appunto: primi a pari merito con l’Inter, proveniente dal successo casalingo con la Lazio e dal pareggio in Champions League col Borussia, i rossoneri hanno dalla loro – oltre a un organico di altro livello rispetto a quello genoano – anche le statistiche. Una in particolare sembra dire molto sui precedenti tra le due squadre, ovvero quella che rivela che l’ultimo successo casalingo del Genoa contro i rossoneri risale al 2020, ma quello precedente esattamente a sette anni fa – era il 25 ottobre del 2016, i Grifoni sconfissero per 3-0 il Milan di Montella. Da allora, solo sconfitte per i liguri, eccetto un pareggio in campionato nel dicembre 2020 e, come detto, la vittoria nella stagione precedente.

Un dato che dice molto è poi quello per cui i rossoneri, con il Genoa, segnano sempre: quasi due goal a partita di media negli ultimi 10 scontri, dato che fa ipotizzare che, anche questa volta, la squadra di Pioli potrebbe trovarsi a esultare. La pensa così anche Better, che per l’occasione offre ai nuovi iscritti una maggiorazione di quota del mercato Segna Gol team Ospite, che passa da quota 1.19 a 6.00 – sempre 1.19 è la quota offerta da Goldbet, mentre 1.20 è quella di Staryes.

Riusciranno i rossoneri a sconfiggere il Genoa e a consolidare il primo posto in classifica? Per coloro che ritengono che la vittoria sia cosa fatta, Better e Goldbet quotano il successo rossonero a 1.97, mentre 1.95 è l’offerta Staryes.

Per i Grifoni, poi, potrebbe pesare la probabile assenza di Retegui in area di rigore: nel caso in cui il Milan dovesse segnare almeno una rete e il Genoa soffrire il forfait del proprio neo-acquisto e terminare il match senza reti, Better e Goldbet offrono il mercato No Goal a quota 1.95; quota 1.86 è invece la quota proposta da Staryes.