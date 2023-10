Pronostico Brescia-FeralpiSalò, statistiche e quote del derby

La prima volta in Serie B non si scorda mai. Il derby Brescia-FeralpiSalò , mai giocato prima in cadetteria, è il gustoso antipasto della 9ª giornata di campionato. Le Rondinelle hanno messo da parte 9 punti nelle 5 gare fin qui giocate (2 vittorie e 3 pareggi), la Feralpi è a quota 4 ma va detto che dopo aver perso le prime 4 partite con almeno due reti di scarto, nelle successive 4 gli uomini di mister Vecchi hanno giocato alla pari con Modena (1-1), Pisa (0-1), Lecco (vittoria esterna per 2-1) e Spezia (1-2).

Fai i tuoi pronostici

Una giocata per il derby: ecco il consiglio

Il Brescia ha chiuso con la porta inviolata 4 volte su 5, incassando il primo e unico gol nell'ultima giornata contro l'Ascoli. I leoni gardesani invece devono ancora festeggiare il primo clean sheet stagionale, la solidità difensiva sarà un elemento indispensabile per lottare con profitto per la salvezza.

I bookie prevedono un match tirato e con poche reti. Dunque, sesto Under 2,5 di fila per il Brescia? Un'eventualità offerta a 1.60, per l'Over 2,5 l'offerta sale a 2.20. In un match del genere almeno inizialmente le due squadre potrebbero studiarsi, si può quindi ipotizzare un Under 1,5 primo tempo+Over 0,5 2° tempo a quota 1.78. Per centrare questo tipo di giocata serve massimo un gol nel primo tempo e almeno uno nella ripresa.