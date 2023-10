Pronostici Serie A, una "combo" per Empoli-Udinese

Tommaso Baldanzi e compagni ora si apprestano a ricevere un Udinese che in classifica vanta un punto in più dell'Empoli ma che non è ancora riuscita a trovare la via del successo in questa prima parte di stagione. I friulani con soltanto 4 gol all'attivo (tre in più dei toscani) e ben 12 al passivo (quattro in meno degli azzurri) hanno centrato per quattro volte il pareggio (1-1 con la Salernitana, 0-0 con Frosinone e Cagliari e 2-2 con il Genoa) e tre volte la sconfitta (3-0 con la Juventus, 2-0 con la Fiorentina e 4-1 con il Napoli).

La partita si preannuncia molto equilibrata, entrambe le compagini in campo proveranno a vincere per scalare la classifica. Occhio agli esiti "ritardatari", l'Empoli nelle prime 7 gare di campionato non ha mai fatto registrare il segno X (opzione proposta in lavagna a circa 3.35) e non ha mai chiuso un incontro con entrambe le squadre a segno (il Goal in controtendenza si gioca a 1.75). L'Udinese invece è uno dei pochissimi club rimasti a non aver ancora mai conquistato l'intera posta in palio, un esito che potrebbe azzerare tutti e tre i "ritardi" è la "combo" X2+Goal a 2.40 o la più prudente X2+Over 1,5 a 1.85.