Serie A, il Napoli per i bookie vede la terza vittoria di fila

Archiviata la sconfitta rimediata in Champions League dal Real Madrid di Ancelotti , il Napoli si rituffa in clima campionato . Domenica sera al Maradona arriva la Fiorentina , un degno finale dell'ottava giornata di Serie A . Le due squadre hanno 14 punti in classifica, al pari della Juve , vincere è dunque molto importante per tenere il passo delle battistrada milanesi. Chi è favorito secondo i bookmaker in Napoli-Fiorentina ? Uno sguardo alle quote .

Napoli-Fiorentina, per i bookie sarà show

Nelle previsioni dei principali operatori di scommesse sono i partenopei di Garcia a partire con i favori del pronostico. La terza vittoria di fila in Serie A vale mediamente 1.60 mentre il colpo viola fa salire il moltiplicatore a 5.50. Il pareggio è invece offerto a 4. Secondo i bookie, però, la Fiorentina andrà a segno al Maradona visto che il Goal (segnano entrambe) è in lavagna a 1.65 mentre l'offerta per il No Goal sale a 2.10.

Gli allibratori si aspettano un match spettacolare, condito da tre o più reti. L'Over 2,5 infatti vale 1.60 mentre l'Under 2,5 viaggia a 2.25.

Quote Scudetto, quanto paga il bis del Napoli

Sempre disponibile la scommessa sul Vincente scudetto, negli ultimi aggiornamenti resi noti dagli operatori il Napoli resta in corsa per la vittoria del Tricolore. Il bis degli azzurri è bancato a 6, al pari della Juventus. La squadra da battere resta l'Inter, il cui trionfo ad oggi paga circa 2 volte la posta. Acceso il derby scudetto con il Milan, piazzato a 3.50. ma il Napoli di Garcia, come detto, è della partita.