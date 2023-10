Serie B, Venezia-Parma ad alta... quota: ecco il pronostico

Avanti un altro! Dopo aver rispedito al mittente (con qualche prevedibile sofferenza) la minaccia della Cremonese, il Parma capolista deve affrontare un altro esame impegnativo. La squadra di Pecchia è attesa dal Venezia di Vanoli, super motivato sia per la prospettiva di fermare la prima della classe sia per il brillante 3-1 rifilato al Modena. Il modo migliore per cancellare la macchia di un altro 3-1, quello con cui il Palermo di Brunori nel match precedente aveva sbancato il Penzo.