Serie A, pronostico e quote di Juventus-Torino: le statistiche del match

In Serie A è giunto il momento di assistere al derby tra la Juventus e il Torino . La scorsa settimana entrambe le squadre hanno pareggiato per 0-0, la compagine allenata da Allegri non è riuscita a battere l' Atalanta a Bergamo mentre i granata di Juric sono stati fermati in casa dal Verona .

La classifica al momento vede i bianconeri avanti con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) mentre il Torino insegue a quota 9 (2 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Bianconeri favoriti a 1.85

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro paga circa 1.85 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 4.50. Curiosità: il Torino non vince sul campo della Juventus dal lontano 9 aprile 1995, i successivi 16 derby di campionato disputati davanti al pubblico bianconero hanno visto la "Vecchia Signora" conquistare l'intera posta in palio per ben 11 volte. La "combo" 1X+Multigol 1-4 moltiplica la posta per 1.50.