Serie A, pronostico Lazio-Atalanta: quote e statistiche del match

I biancocelesti ora proveranno a confermarsi in campionato contro un'Atalanta che in questa prima parte del torneo è riuscita a mantenere la propria porta inviolata in ben 5 partite su 7.

Doppio "ritardo" per i bergamaschi, scopri il pronostico

Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio in casa dopo aver perso per 1-0 con il Genoa di Alberto Gilardino ha fatto registrare un pareggio (1-1 con il Monza) e una vittoria (2-0 contro il Torino) nelle successive due gare interne di campionato.

Nessun pareggio per l'Atalanta in trasferta, la "Dea" di Gasperini ha conquistato 6 punti contro Sassuolo (2-0) e Verona (1-0) mentre è uscita a mani vuote dai match disputati sul campo della Fiorentina (3-2) e del Frosinone (2-1). L'esito "X o Goal" offerto a circa 1.50 (la "Dea è reduce da 3 No Goal di fila) azzererebbe entrambi i "ritardi" dei bergamaschi. Il semplice Goal invece moltiplica la posta per 1.70.