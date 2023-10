Pronostici Serie A, Cagliari-Roma: quote ok per l'undici giallorosso

Il palinsesto dell'ottava giornata di Serie A prevede il confronto tra il Cagliari e la Roma . Entrambe le squadre in campo hanno bisogno di una vittoria, l'undici allenato da Claudio Ranieri per cercare di uscire il prima possibile dalla zona retrocessione (i rossoblù vantano soltanto due punti in classifica) mentre i giallorossi dopo aver battuto per 2-0 il Frosinone non possono assolutamente rallentare la corsa verso le posizioni alte della classifica.

Parola ai precedenti, scopri il pronostico

La Roma di José Mourinho si presenta a Cagliari senza successi in trasferta. Per i bookie Paulo Dybala e compagni partono comunque con i favori del pronostico (il segno 2 vale circa 1.85 mentre la doppia chance 1X paga mediamente 1.95) ma i precedenti andati in scena in Sardegna mettono in risalto un dato statistico molto interessante: in ben 8 degli ultimi 10 Cagliari-Roma di Serie A è sempre uscito l'esito Goal, opzione proposta a 2.05. La "combo" X2+Over 1,5 si gioca invece a 1.65.