Serie A: il pronostico dell'intelligenza artificiale

Monza vs Salernitana

Goal Attesi: Monza 1.5, Salernitana 0.59, con uno scarto a favore di Monza di 0.91.

Risultati più probabili: 1-0, 2-0, 0-0, 1-1.

Attendibilità: 55.78%

Opinione: con il Monza favorito e un'alta probabilità di Under 2.5 e NG, potrebbe essere una partita a basso punteggio, forse un 1-0 o 2-0 per Monza.

Il Pronostico del nostro algoritmo è: UNDER 3.5

Frosinone Calcio vs Verona

Goal Attesi: Frosinone 1.53, Verona 0.81, con uno scarto a favore di Frosinone di 0.72.

Risultati più probabili: 1-0, 1-1, 2-0, 0-0.

Attendibilità: 47.58%

Opinione: La partita potrebbe essere più aperta rispetto a Monza-Salernitana. Con Frosinone leggermente favorito

Il Pronostico del nostro algoritmo è: 1X+GOAL

Lazio vs Atalanta

Goal Attesi: Lazio 1, Atalanta 1.25, con uno scarto a favore di Atalanta di 0.25.

Risultati più probabili: 1-1, 1-2, 1-0, 2-0.

Attendibilità: 47.42%

Opinione: Qui abbiamo una partita molto equilibrata, con Atalanta leggermente favorita. Mi aspetto una lotta serrata, con una possibile sorpresa come un pareggio o un piccolo margine di vittoria per una delle squadre.

Il Pronostico del nostro algoritmo è: Over 1.5

La quota totale media dei 3 pronostico dell'algoritmo sui bookmakers italiani si aggira intorno a 4,50!